“Gatito” Fernández se queda en Cerro con el desafío de recuperar el puesto

La posible confirmación de su continuidad no solo llegó a través del cornista que cubre las actividades de Cerro Porteño, sino también desde la propia voz —o mejor dicho, las redes— del jugador. En el marco del retorno a los entrenamientos, el “Gatito” había publicado una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje que realmente decía mucho de intención de permanecer en el supercampeón paraguayo: “Arranca una nueva historia. Mismo foco, una sola meta”, rezaba el posteo, acompañado por los colores azulgranas y el emoji del Ciclón.

La situación del guardameta no es para nada sencilla. En la temporada anterior, la titularidad del arco cerrista quedó en manos de Alexis Martín Arias, quien se consolidó como el dueño del puesto, siendo uno de los puntos claves en la consagración azulgrana. En su momento, se especuló con una posible salida de Roberto en busca de ritmo competitivo, un factor clave considerando su deseo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. Sin embargo, el arquero opta por la vía de la resiliencia, decidiendo pelear palmo a palmo por la titularidad.

El posteo de Roberto Fernández en su cuenta de Instagram