Gustavo Alfaro, presente en el entrenamiento de Cerro Porteño

Mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, se pudo observar al seleccionador albirrojo en un ambiente de cordialidad y de camaradería, manteniendo diálogos individuales con futbolistas que son piezas en su esquema o que integran habitualmente las convocatorias de la selección paraguaya y quienes tienes grandes chances de integrar la lista final para la Copa del Mundo 2026.

Entre los saludos a distintos jugadores, en algunas instantaneas se pudieron observar conversaciones con el portero Roberto “Gatito” Fernández, el defensor Víctor Gustavo Velázquez y el lateral izquierdo Blas Riveros. Estas conversaciones, desarrolladas a un costado del campo de juego, refuerzan el seguimiento cercano que el cuerpo técnico de la Selección realiza sobre las figuras del plano local, que son parte del plante supercampeón del fútbol paraguayo.

La visita de Alfaro no se limitó al contacto con los jugadores que generalmente son parte de sus nóminaa. El seleccionador nacional aprovechó la ocasión para intercambiar conceptos con el conductor azulgrana, Jorge Bava, analizando el presente del equipo que acaba de retornar de su pretemporada en Uruguay tras disputar la Serie Río de la Plata.

¡Volvimos hoy a los entrenamientos en el Barrio y recibimos la visita del DT de la Albirroja, el Profe Gustavo Alfaro! 🌪️🏟️ pic.twitter.com/HnM45ZavgF — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 20, 2026

Asimismo, el seleccionador también tuvo un encuentro institucional con la plana mayor de la dirigencia. El argentino saludó al presidente Juan José Zapag, quien transita la etapa final de su mandato, y compartió palabras con directivos como Miguel Carrizosa y Enrique Biedermann, quienes acompañaron la movilización del plantel.

Concluidos los amistosos de pretemporada, Cerro Porteño se enfoca en el estreno oficial del año, donde protagonizará el “choque de campeones”. El “Ciclón”, en su condición de monarca del Clausura 2025, enfrentará a Libertad, ganador del Apertura 2025. El encuentro tendrá lugar este domingo a las 18:00 en el Defensores del Chaco, marcando el inicio de la competencia oficial.