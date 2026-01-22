Lo que dijo Juan José Zapag sobre las inhibiciones de FIFA

El presidente de la institución, Juan José Zapag, fue consultado sobre si este acto de presentación de jugadores implicaba que las sanciones ya habían sido levantadas. Al respecto, el titular azulgrana manifestó: “Tengo entendido que sí. Si los estamos presentando es porque tenemos prácticamente liquidado. Siempre priorizamos el plantel, priorizar el plantel es cumplir con el plantel. Cuando tenemos algún reto, buscamos también, por supuesto, pagar los compromisos anteriores. Esas inhibiciones están ahí”.

Por su parte, el vicepresidente de finanzas, Juan Carlos Pettengill, aportó mayor claridad técnica sobre el estado de los pagos y los tiempos que maneja el ente rector del fútbol mundial para liberar al club. Según el dirigente, el desembolso de los fondos ya es una realidad y solo resta el proceso burocrático digital. “Hemos abonado todas las sanciones, hemos pagado. Ahora una cuestión de trámites dentro de FIFA, del TMS, de aquellos que tienen que comunicar. Y cuando eso van comunicando, se hace automático ahora. Entonces, en teoría, mañana deberíamos registrar a los cuatro refuerzos”, explicó el directivo.

A pesar del optimismo de la dirigencia, el “Ciclón” corre contra el reloj. Si bien se informó que las cinco deudas fueron canceladas, la confirmación oficial del levantamiento del bloqueo en la plataforma de la FIFA es lo único que permitirá habilitar a los nuevos jugadores. Esta situación genera incertidumbre de cara al inicio del torneo, donde Cerro Porteño enfrentará este sábado a Libertad en “La Nueva Olla”. Lo que ya es un hecho es la ausencia de Gastón Giménez, quien no llegará a estar disponible para este crucial duelo ante el Gumarelo.