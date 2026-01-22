Pablo Vegetti: “Vengo a un club que viene de salir campeón y quiere pelear la Libertadores”

“Primero, agradecer a la gestión de todos los directivos del club por el interés. La verdad que desde el primer día han demostrado muchas ganas de que yo esté acá. Es un gran desafío, un gran paso en mi carrera, venir a un club como Cerro Porteño con muchas expectativas y deseando que todos juntos podamos cumplir los objetivos que nos planteamos para este año”, afirmó de entrada.

Al ser consultado sobre su proceso de decisión, el atacante respondió: “No tomo una decisión sin pensarla y sin charlarla con mi familia. Sea la propuesta del Cerro o cualquier otra propuesta que he tenido, pero sobre todo lo que más me movilizó fue el interés y las ganas que ellos tenían de que yo esté aquí, del mismo del entrenador, que hemos hablado en varias oportunidades. Y cuando te hacen sentir importante y de esa manera a un jugador, la verdad que se siente confortable y bueno, lo pensamos con mi familia y optamos que era una buena decisión venir aquí. La verdad que tengo unas expectativas muy grandes. Vengo a un club que viene de salir campeón, que quiere pelar la Copa Libertadores y eso también sube mucho a la hora de decidir, así que fue por ese lado”.

Del fútbol brasileño al desafío paraguayo

Vegetti llega procedente del Vasco da Gama, un contexto de alta competitividad que, según sus palabras, lo mantiene vigente. “Todos sabemos que hoy el fútbol brasileño tiene una liga súper competitiva, sobre todo por el lado económico. Ellos eligen a los jugadores que traer y se nutren de estrellas prácticamente. Pero bueno, acá en Cerro se está armando un plantel, la verdad que muy competitivo. Vi un grupo la verdad que muy bueno, me abrió las puertas, me trataron bien. Así que nada, trabajar duro para todos juntos cumplir los objetivos que el club quiere, que el entrenador quiere y que todos los cerristas quieren”.

Respecto a su comparación con la grandeza de su club anterior, señaló: “Yo creo que vengo de un club también con mucha grandeza, con mucha historia como es Vasco y claramente Cerro está prácticamente a ese nivel, así que sé de dónde vengo, sé de la responsabilidad que conlleva vestir esta camisa, así que también para mí eso fue un gran desafío porque me gusta asumir responsabilidades y venir acá fue parte de eso también”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presión del gol y el reencuentro con excompañeros

El delantero no es ajeno a la efervescencia del hincha cerrista, aunque prefiere mantener los pies sobre la tierra. En el vestuario se reencontrará con caras conocidas como el argento-alemán Mateo Klimowicz (ex Instituto de Córdoba) y el portero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia y Esgrima de La Plata).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como siempre lo he dicho, cuando un delantero llega a diferentes clubes lo primero que se espera es que haga goles. Entonces, cuando uno es delantero y marca goles, esa presión existe. Claro que cuando viene a un club grande, como Cerro es mucho más, pero trato de llevarlo con mucha tranquilidad, aportar del lado de mi trabajo, de mi responsabilidad, siendo el mismo de siempre. Después la verdad que fue un placer volver a encontrarme con Mateo Klimowicz acá, un gran chico, un gran jugador, hablé con Alexis Martín Arias también. Pero no fue una cosa que me hizo tomar la decisión, fueron muchas, soy una persona que analiza mucho a la hora de decidir, fueron varias cosas las que uno puso en la balanza para venir para acá”.

¿Debuta el sábado? Su estado físico

Una de las mayores interrogantes es si el “Pirata” podrá debutar este fin de semana en el estreno azulgrana en el torneo Apertura ante Libertad. El jugador confirmó que llega con ritmo, aunque reconoció el desgaste de los últimos días de mudanza.

“Sí, venía haciendo la pretemporada desde el día 5 de enero. Nosotros terminamos de competir el día 21 de diciembre. Tuvimos pocas vacaciones, así que es claro que estoy a disposición, no depende de mí, si bien los últimos 3, 4 días fueron de muchas cosas, una vorágine bastante importante donde uno no descansa bien, no duerme bien, viajes, organización de la familia. Pero claro que estoy a disposición, después la decisión será de él [el entrenador], el tema de la habitación también es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, vengo a sumar del lado que me toque, de donde me necesiten, voy a estar ahí para intentar ayudarlo de la mejor manera”.

Perfil de juego y la obsesión por la Libertadores

Sobre sus características y lo que puede esperar el público paraguayo, el ariete evitó prometer cifras exactas de goles, pero definió su estilo: “A ver, claramente mis características son más de área, pero si tengo que salir a jugar, tampoco tengo problema. Lo que me pide el entrenador, intentar adaptarme a lo que necesite él, a lo que necesite el equipo. Pero claramente mis características son de área”.

En cuanto a la adaptación a la liga local, añadió: “Si bien hace casi tres años que estoy en el fútbol brasileño, he jugado en Argentina mucho tiempo, en segunda división en Argentina también, entonces no es que juegue toda mi vida en el fútbol brasileño. Conozco el fútbol paraguayo, sé lo que significa Cerro, sé que es una liga muy dura en cuanto a lo físico, pero creo que también me voy a ir encontrando partido a partido en cada desafío y tratar de resolverlo dentro del campo. Estuve hablando mucho con el entrenador también de la idea de él, de lo que quiere de mí, así que nada, creo que ir descubriéndolo a medida que vayan pasando los partidos, los entrenamientos. Y cantidad de goles, la verdad que nunca prometo nada, solo prometo trabajo, esfuerzo, sacrificio y ayudar al equipo”.

Finalmente, abordó el tema que desvela a todo Barrio Obrero: la Copa Libertadores. Lejos de esquivar el bulto, el goleador argentino confesó que el torneo continental también es su prioridad personal.

“Sí, la mía también (obsesión). Ese fue un punto importante también a la hora de tomar la decisión. Todo el mundo sabe que es difícil porque todos los equipos que la juegan la quieren ganar. Pero bueno, haremos nuestro trabajo. Intentaremos dar lo mejor para generar la situación al hincha. Y que todos juntos la podamos conquistar. Que sería algo muy lindo. Pero bueno, no es fácil. Todavía no empezamos. Así que nada, iremos partido a partido. Trabajando y llegar de la mejor manera para cuando comience la Copa”.