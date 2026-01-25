Jorge Bava resaltó el primer tiempo y tuvo autocrítica por el dominio de Libertad en el complemento

“La idea siempre fue esa, de presionar arriba. Lo que pasa es que creo que también nos enfrentamos a un rival que propone, sale jugando y nos da esa posibilidad. Muchos rivales a veces saltean, juegan directo, entonces esa presión que queríamos ejercer desde el primer minuto, como que a veces eran vano y no se veía. Pero bueno, siempre la intención nuestra es presionar arriba”, comenzó diciendo el conductor charrúa.

Añadió un análisis sobre el desarrollo del juego: “Hoy (ayer) lo pudimos hacer en el primer tiempo, creo que fue bueno de nosotros y en el segundo tiempo, nos dominaron casi todo el segundo tiempo, a excepción de los últimos minutos que nos pudimos acomodar con la pelota, pero sin generar situaciones y situaciones de gol y sobre todo no teníamos profundidad”.

Uno de los puntos clave fue la sustitución de Fabricio Domínguez Huertas. El entrenador explicó que no solo fue una decisión táctica. “Lo de Fabri fue dos razones. Primera, porque bueno, el tema de regla, entraba un extranjero, tenía que salir un extranjero, dentro de los extranjeros estaba con amarilla también. Cambiamos un poco el dispositivo más que nada para tener un 9 de referencia y no tocar el ataque para ir en busca del segundo gol. Se nos hizo esquivo porque la verdad que empezó el segundo tiempo y Libertad empezó a manejar los hilos de partido, nos dominó y bueno, creo que en ese sentido no pudimos generar situaciones de gol para el ingreso de Pablo (Vegetti)”.

Sobre el rendimiento en la etapa complementaria, Bava evitó poner excusas y reconoció la superioridad del equipo de Francisco “Chiqui” Arce. “Cambiamos el dispositivo porque no agarramos la pelota. Habría que verlo más detenidamente, yo creo que en el segundo tiempo se vio mucho mejor Libertad que nosotros, eso es una realidad. Comenzamos muy bien nosotros el partido, no sé si fue por el factor físico, pero sí lo veía con un cambio más arriba a ellos, con mucha movilidad, jugadores que tocaban, se movían, nos costó bastante agarrar la pelota y creo que nosotros con pelota fuimos un equipo. Se vio en el primer tiempo y sin pelota sufrimos mucho hoy, nos tocaba terminar de defender muy abajo, que no era la idea”.

Sentenció sobre este punto: “En líneas generales el segundo tiempo no fue bueno para nada, habrá que ver, seguramente hay mucha virtud de rival, de su planteamiento, de sus jugadores, de lo que pregona “Chiqui” Arce, que todos conocemos y quizá hay algo nuestro que debemos mejorar, pero el segundo tiempo obviamente que es claro que nos dominaron”.

El encaje de Pablo Vegetti en el ataque

Finalmente, se refirió al debut del delantero argentino y la necesidad de adaptar el juego colectivo para potenciar sus virtudes: “Uno está en la obligación de buscar lo mejor de los jugadores según su característica, Pablo tiene una característica diferente al resto de los delanteros, habrá que engranar y aceitar ese conocimiento como para que haya buenas conexiones entre ellos que ya de repente con él no se vieron tanto, no por su rendimiento sino porque cuando nosotros no jugamos bien, no lo asistimos, no tuvimos chance de gol, pero lo estudiamos bien, lo vimos y creo que va a tener muy buen complemento con el resto de los delanteros”.