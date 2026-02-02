El equipo de Cerro Porteño en el inicio de la “Era Blas Reguera”

En el ámbito deportivo, el estratega uruguayo Jorge Bava decide apostar por la estabilidad. Tras analizar el rendimiento del equipo en el duelo anterior frente a Sportivo San Lorenzo, el cuerpo técnico optará por mantener la columna vertebral del once inicial, buscando consolidar el funcionamiento colectivo en esta etapa crucial del torneo.

Pese a la intención de repetir equipo, el “Ciclón” presenta un cambio obligado en la zona defensiva. Blas Riveros, pieza clave en el esquema de Bava, quedó descartado para este enfrentamiento debido a una lesión muscular. Ante esta situación, el entrenador confia la titularidad en el carril izquierdo de la defensa a Guillermo Benítez, quien tendrá la misión de custodiar el lateral izquierdo.

Con la única variante en la última línea, la formación azulgrana para esta noche iniciará con Alexis Martín Arias en la portería. La línea defensiva estará compuesta por Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y el ingresante Guillermo Benítez. En el sector medio estarán Carlos Franco (Sub 19), Robert Piris Da Motta, Jorge Morel e Ignacio Aliseda, mientras que la dupla ofensiva estará integrada por Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.