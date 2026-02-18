Cerro Porteño
18 de febrero de 2026 - 16:24

Alerta Cerro para el clásico vs. Olimpia: Blas Riveros no está...

Blas Riveros (d), jugador de Cerro Porteño, en el entrenamiento en la Ollita, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros (d), jugador de Cerro Porteño, en el entrenamiento en la Ollita, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño tiene encendida las alarmas para el primer superclásico de la temporada 2026.

Por ABC Color

Una buena y otra mala en Cerro Porteño a puertas del superclásico: Blas Riveros entrenó con normalidad, pero no llegaría al cien por ciento para el partido vs. Olimpia por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral izquierdo estuvo ausente en las últimas dos presentaciones del Ciclón a causa de una dolencia física.

Riveros había sufrido inicialmente una lesión en el aductor de la pierna izquierda, inconveniente que ha superado para volver a activar con el plantel en la semana del partido más importante del fútbol paraguayo. Ahora, el defensor de 28 años convive con una pubalgia en la misma extremidad, molestia que impide que el futbolista esté al máximo de sus capacidades.

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.

Blas Riveros no juega desde el 28 de enero

A pesar del problema, Riveros tiene el deseo de retornar al equipo para el encuentro del sábado, a las 18:30, en La Nueva Olla. El último cotejo que disputó fue el 28 de enero, en la victoria 4-2 sobre San Lorenzo en el Erico Galeano de Capiatá, donde había convertido el 1-0 parcial a los 11 minutos y luego fue reemplazado a los 64′ por Guillermo Benítez.