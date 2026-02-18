Alerta Cerro para el clásico vs. Olimpia: Blas Riveros no está...

Una buena y otra mala en Cerro Porteño a puertas del superclásico: Blas Riveros entrenó con normalidad, pero no llegaría al cien por ciento para el partido vs. Olimpia por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral izquierdo estuvo ausente en las últimas dos presentaciones del Ciclón a causa de una dolencia física.

Riveros había sufrido inicialmente una lesión en el aductor de la pierna izquierda, inconveniente que ha superado para volver a activar con el plantel en la semana del partido más importante del fútbol paraguayo. Ahora, el defensor de 28 años convive con una pubalgia en la misma extremidad, molestia que impide que el futbolista esté al máximo de sus capacidades.

Blas Riveros no juega desde el 28 de enero

A pesar del problema, Riveros tiene el deseo de retornar al equipo para el encuentro del sábado, a las 18:30, en La Nueva Olla. El último cotejo que disputó fue el 28 de enero, en la victoria 4-2 sobre San Lorenzo en el Erico Galeano de Capiatá, donde había convertido el 1-0 parcial a los 11 minutos y luego fue reemplazado a los 64′ por Guillermo Benítez.