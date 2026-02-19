Iturbe y el enojo del hincha: “Es normal, ellos esperan mucho de nosotros”

El “prócer” reconoció que la exigencia en el Ciclón es máxima y que el descontento es una reacción natural ante la falta de resultados positivos en las últimas fechas. “El hincha va a estar siempre disconforme cuando el resultado no es positivo, ellos esperan mucho de nosotros, creo que el hincha y mucha gente también, parte de los periodistas creen que nosotros estamos viviendo del campeonato que obtuvimos el año pasado, y yo les puedo decir que no es así, nosotros desde el 2 de enero nos propusimos ya a cerrar etapa lo que fue el campeonato anterior, y enfocarnos en lo que va a ser esta apertura y la Libertadores que también se viene”.

Además, reforzó la confianza en la capacidad del plantel y envió un mensaje de unidad para el duelo del sábado. “Nosotros como plantel estamos muy enfocados, sabemos también lo que quiere la gente y lo que está esperando de nosotros, y con respecto al enojo del hincha es normal, porque ellos quieren que nosotros ganemos, saben de la capacidad que tenemos y de la clase de jugadores que tenemos, entonces es eso, y nada, decirles que el sábado como siempre ellos estuvieron con nosotros, van a apoyar, van a estar ahí para empujar el jugador número 12, como se dice”.

El canterano azulgrana también reveló detalles de la interna al inicio de la pretemporada, subrayando que el cuerpo técnico fue el primero en bajar una línea de autocrítica para evitar el conformismo tras los títulos obtenidos. “Cuando empezó la pretemporada el 2 de enero, tuvimos una charla con el cuerpo técnico, con todos, que es lo normal que se hace, y lo primero que a nosotros nos mencionó fue que ya no olvidemos el campeonato, ya no olvidemos la Supercopa, sí está lindo, festejamos todo junto, todo bien, pero ahora ya empieza un nuevo torneo, nosotros debemos de enfocarnos en la apertura, nosotros ya deberíamos de olvidarnos lo que fue”.

Finalmente, Iturbe se refirió al rendimiento futbolístico y a las voces que cuestionan la planificación física del equipo en este arranque de año: “Obviamente estamos queriendo hacer bien las cosas, de por ahí no nos salen, muchos dicen que empezamos tarde la pretemporada también, pero yo no le veo como una excusa, son ya 5 partidos, con esta van a ser 6, que nosotros obviamente queremos mejorar, en la semana siempre mejoramos, vemos todo lo malo que se hace en los partidos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy