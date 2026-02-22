El análisis de Jorge Bava: “El balón parado inclinó la balanza a favor del rival”

“Primero, la desazón de la derrota, que no la esperábamos; obviamente no la buscamos, todo lo contrario. Fue un partido muy parejo, muy disputado, quizá con dominio territorial y de pelota nuestro, pero con muy escasos espacios. Fue muy trabajado, muy disputado, muy táctico, que se terminó definiendo en una de las últimas jugadas del primer tiempo con ese balón parado en el que hubo una desatención. Después, obviamente, los planes del rival en el segundo tiempo se acrecentaron y se nos hizo muy difícil encontrar situaciones de gol, por más que dominábamos en el campo”, comenzó diciendo el uruguayo.

La “trampa” del segundo tiempo y la falta de espacios

A medida que el cronómetro avanzaba, Cerro Porteño buscó alternativas en el banco para perforar el bloque defensivo del “Decano”. Sin embargo, Bava admitió que la desesperación terminó favoreciendo el plan estratégico del visitante: “Quizá un poco cuando se terminaba el partido y teníamos escasos minutos, entró un poco la desesperación de cargar el área. Pero creo que también es un juego en el que ellos estaban cómodos en ese sentido, por eso buscamos las variantes con diferentes alternativas de los delanteros. Sin embargo, cada vez había menos espacio a las espaldas, no había espacio para tirar desmarques y creo que se nos hizo mucho más esquivo a medida que pasó el tiempo”.

Defensa del plantel y la importancia de la pelota parada

Ante las consultas sobre el rendimiento individual y la supuesta falta de velocidad de algunos futbolistas, el técnico prefirió ser cauto y defender la capacidad de sus dirigidos. “No se jugó bien, fue un partido muy friccionado. No pudimos sacar ventajas; pusimos el equipo que creíamos conveniente para ganar. A veces sale la situación, a veces no; en la previa no sabemos qué rendimiento pueden llegar a tener o no, pero consideré que pusimos un muy buen equipo desde el inicio. Por momentos se dio, por otros no, y tratamos de nivelarlo con los cambios”.

“Me gusta ser tangible cuando hablo y doy una opinión al respecto: son los mismos jugadores que teníamos el semestre pasado. Hay altibajos, es normal en los planteles; hay buenos partidos y malos partidos. Pero sobre la capacidad de un jugador, me gusta ser tangible, serio y responsable a la hora de analizarla. Yo no creo que sean jugadores lentos, pero obviamente hoy no fue un buen partido. Sabemos que los clásicos son partidos en los que hay pocos espacios y mucha fricción; habitualmente no son vistosos a la vista, y en esa lucha creo que no fuimos beneficiados”, continuó analizando el estratega charrúa.

Finalmente, el conductor azulgrana cerró su intervención reafirmando que, en partidos de esta naturaleza, el balón detenido es un factor determinante que Cerro no supo neutralizar: “El equipo luchó. Creo que fue un partido muy parejo, tuvimos esa desatención y eso lo inclinó a favor del rival, que es una fase de juego que también juega. El balón parado es vital hoy en día cuando los partidos no son abiertos, sino cerrados, friccionados y muy tácticos; es un arma que ellos aprovecharon muy bien”.