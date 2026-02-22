Jorge Bava y la lesión de Blas Riveros: “Corrimos ese riesgo y soy el primero en asumirlo”

El estratega uruguayo señaló que la importancia del duelo ante Olimpia fue el factor determinante para arriesgar la integridad física del futbolista, asegurando que existió una comunicación previa entre todas las partes involucradas: “Lo de Blas (Riveros), sí, es un riesgo que sabía cómo lo corríamos; la magnitud del partido hace que de repente corramos ese riesgo y yo soy el primero en asumirlo. Lo hablamos con él, lo hablamos con el cuerpo médico: no tiene una lesión muscular, si no, obviamente no lo hubiese arriesgado”.

Bava profundizó en la naturaleza de la dolencia de Riveros, aclarando que, aunque el jugador no presenta una rotura fibrilar o un desgarro, el dolor localizado le impidió continuar en el terreno de juego debido a la intensidad del compromiso: “Es una inflamación que tiene en el tendón contra el hueso que no le baja y, bueno, era un riesgo que corrimos. Todos sabíamos que había un riesgo; el jugador lo asumió por la característica del partido, la importancia del partido y, bueno, a veces los riesgos tienen estas cosas. Así que, bueno, lamentablemente no pudo aguantar”.

Finalmente, el técnico explicó la complejidad de este tipo de cuadros clínicos, que a menudo son difíciles de gestionar debido a que no se trata de una patología muscular tradicional. “Está luchando con esa inflamación en el tendón contra el hueso que es muy difícil, hasta fácil de diagnosticar diría, porque no tiene una lesión muscular, no tiene un desgarro, no tiene una tendinopatía. Y bueno, es un tema de una inflamación con la que está luchando para que le baje. Pero bueno, asumo el riesgo, lo sabíamos y creo que el partido ameritaba para correrlo”.