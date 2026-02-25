Cerro Porteño
Blas Reguera: “Pedimos asesoría porque las lesiones preocupan”

Los jugadores de Cerro Porteño durante un cambio en el partido ante Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 6 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, Asunción, Paraguay.
Blas Reguera reconoció que las constantes lesiones en Cerro Porteño generan preocupación. El presidente del club reveló que solicitaron una asesoría externa con el objetivo de “mejorar”.

Cerro Porteño sufre tanto por los malos resultados como por los problemas físicos. El Ciclón es una enfermería desde el comienzo del torneo Apertura 2026 y en consecuencia, Jorge Bava está obligado a cambiar en cada fecha sin poder repetir la formación y encontrar una regularidad en el rendimiento del equipo. El presidente del club habló del tema y expresó preocupación.

“Las lesiones musculares si preocupan. La parte física estamos mirando números, rendimientos y va mejorando. También es algo que ocupa. Pero las lesiones musculares si insistimos mucho y pedimos asesoría de afuera para mejorar”, señaló Blas Reguera a ABC TV durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la ciudad de Luque.