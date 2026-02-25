Blas Reguera: “Pedimos asesoría porque las lesiones preocupan”

Cerro Porteño sufre tanto por los malos resultados como por los problemas físicos. El Ciclón es una enfermería desde el comienzo del torneo Apertura 2026 y en consecuencia, Jorge Bava está obligado a cambiar en cada fecha sin poder repetir la formación y encontrar una regularidad en el rendimiento del equipo. El presidente del club habló del tema y expresó preocupación.

“Las lesiones musculares si preocupan. La parte física estamos mirando números, rendimientos y va mejorando. También es algo que ocupa. Pero las lesiones musculares si insistimos mucho y pedimos asesoría de afuera para mejorar”, señaló Blas Reguera a ABC TV durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la ciudad de Luque.