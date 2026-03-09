Cerro Porteño
Cerro Porteño: Bava, optimismo desbordante

Jorge Rodrigo Bava (44 años), director técnico de Cerro Porteño.
Jorge Rodrigo Bava (44 años), director técnico de Cerro Porteño.

El optimismo desbordante transmitido por el técnico de Cerro Porteño, Jorge Rodrigo Bava, parece contrastar con la actualidad sanitaria del plantel, que cuenta con numerosos lesionados, aún sin afrontar la desgastante doble competencia, con el campeonato local y la Copa Libertadores.

Por ABC Color

“Estoy convencido, si no, para qué estoy acá. Convencido de ganar el bicampeonato y la Libertadores. Vamos a trabajar para eso”, manifestó el orientador de Cerro Porteño, Jorge Bava, tras la victoria del fin de semana por 2-0 sobre Guaraní, en Itauguá.

“Péguenme por ser optimista e ir para adelante e ir al frente. Si te equivocás..., no tengo miedo de equivocarme. En el fútbol pasa, ganás, perdés, empatás. Me hago cargo de lo que siento, anhelo, trabajo, de lo que propongo y siempre voy por más, pero con la tranquilidad que tengo el respaldo de los jugadores, que son los que llevan las cosas adelante y ellos están convencidos de salir a ganar lo que sea”, manifestó el uruguayo.

Pese a andar “a los tumbos” por los problemas físicos, el Ciclón de Barrio Obrero metió tres triunfos consecutivos y se encuentra a cuatro puntos de Olimpia, que marcha al frente del torneo Apertura.

Los azulgranas enfrentarán el sábado a Trinidense, en La Nueva Olla, a las 20:30, por la décima fecha. En la ronda de cierre de la primera rueda jugarán el miércoles 18 con Rubio Ñu, en La Arboleda, a las 18:30.