Cerro Porteño: Bava, optimismo desbordante

“Estoy convencido, si no, para qué estoy acá. Convencido de ganar el bicampeonato y la Libertadores. Vamos a trabajar para eso”, manifestó el orientador de Cerro Porteño, Jorge Bava, tras la victoria del fin de semana por 2-0 sobre Guaraní, en Itauguá.

“Péguenme por ser optimista e ir para adelante e ir al frente. Si te equivocás..., no tengo miedo de equivocarme. En el fútbol pasa, ganás, perdés, empatás. Me hago cargo de lo que siento, anhelo, trabajo, de lo que propongo y siempre voy por más, pero con la tranquilidad que tengo el respaldo de los jugadores, que son los que llevan las cosas adelante y ellos están convencidos de salir a ganar lo que sea”, manifestó el uruguayo.

Pese a andar “a los tumbos” por los problemas físicos, el Ciclón de Barrio Obrero metió tres triunfos consecutivos y se encuentra a cuatro puntos de Olimpia, que marcha al frente del torneo Apertura.

Los azulgranas enfrentarán el sábado a Trinidense, en La Nueva Olla, a las 20:30, por la décima fecha. En la ronda de cierre de la primera rueda jugarán el miércoles 18 con Rubio Ñu, en La Arboleda, a las 18:30.