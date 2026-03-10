Cerro Porteño: práctica vespertina para despejar dudas

La práctica de este martes de Cerro Porteño fue matinal. La novedad principal fue el regreso del mediocampista Gastón Giménez, quien activó con normalidad luego de superar una lesión muscular.

Las entradas para el choque contra la Cruz amarilla fueron establecidas en 20.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas, 80.000 en Preferencias laterales y 120.000 en Vip. Los visitantes accederán a Platea Pettengill, abonando la tarifa más baja.

El capitán Víctor Gustavo Velázquez presenta una evolución de su dolencia también muscular y podría estar a las órdenes de Jorge Bava para el fin de semana, aunque lo más probable es que su vuelta se produzca el miércoles 18 contra Rubio Ñu, en La Arboleda (18:30).

En ausencia del expeditivo zaguero, el que porta el brazalete en “la mitad más uno” es el canterano y goleador del equipo Juan Manuel Iturbe.

La aún incipiente temporada comprende cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

* Copa Libertadores 2026. El próximo jueves 19 se realizará el sorteo para la fase de grupos del mayor torneo de la Conmebol a nivel de clubes, en el que el Ciclón participará como Paraguay 1.

Esta será la cuadragésima séptima intervención del club popular, que fue semifinalista en seis ediciones, en 1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011.