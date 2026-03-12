Gustavo Velázquez no llega para el duelo vs. Sportivo Trinidense

Cerro Porteño recibe a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, que encadena tres victorias y es el inmediato escolta del puntero Olimpia, tenía previsto el retorno de Gustavo Velázquez, pero finalmente, el defensor no estará en los planes de Jorge Bava para el partido del sábado, a las 20:30, en La Nueva Olla.

Lea más: Alerta Cerro Porteño: Robert Piris da Motta es baja por lesión

Velázquez solo disputó cinco de los nueve encuentros del Azulgrana en Liga: 1-1 vs. Libertad, 4-2 vs. San Lorenzo, 2-0 vs. Sportivo Luqueño, 0-0 vs. 2 de Mayo y 0-2 vs. Nacional, que fue el 16 de febrero por la quinta ronda. Posteriormente, quedó fuera en el 0-1 vs. Olimpia, 1-0 vs. Sportivo Ameliano, 2-0 vs. Recoleta FC y 2-0 vs. Guaraní.

¿Por qué no llegará Gustavo Velázquez?

Gustavo Velázquez había sufrido un desgarro muscular en la antesala del superclásico. El defensor de 34 años está recuperado de la dolencia física, pero no será tenido en cuenta por Jorge Bava por precaución. La intención del uruguayo es tener al zaguero al 100% para la visita a Rubio Ñu, el miércoles 18 de marzo, en La Arboleda de Asunción.