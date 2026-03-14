La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Trinidense

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón quiere encadenar la cuarta victoria seguida y poder recortar diferencias con el puntero Olimpia. El uruguayo Jorge Bava tiene confirmado el once: el DT está obligado a realizar cambios por dos titulares lesionados.

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Bava no tiene a disposición a Robert Piris da Motta ni a Juan Manuel Iturbe, quienes están con dolencias físicas y quedaron descartados. Ambos arrancaron en el triunfo 2-0 sobre Guaraní y son las únicas variantes del equipo. En lugar del mediocampista retorna Jorge Morel, mientras que en reemplazo del atacante juega Cecilio Domínguez, autor de los goles tantos ante el Aborigen.

Los goles de Guaraní 0-2 Cerro Porteño

Luis Amarilla convocado por primera vez

Por su parte, Bava recuperó a César Bobadilla, quien había sufrido un golpe en el Luis Salinas de Itauguá y fue sustituido en la complementaria (ingresó Domínguez), y mantiene a Fabrizio Peralta. Además, el técnico tiene a disposición a Luis Amarilla, quien concentró para el choque ante el Triki. El atacante está recuperado de una operación en el tobillo.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Jorge Morel, Fabrizio Peralta; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.