Alexis Arias: “Nos volvimos a sentir ese equipo fuerte, ese equipo que va a dejar todo en la cancha”

El encuentro no estuvo exento de dificultades para el local, especialmente tras el penal que puso en ventaja a la visita. Sin embargo, Arias valoró la capacidad de reacción del plantel: “La verdad es que, por merecimiento y porque insistimos, sentimos que el penal fue un poco injusto. Ellos lo convirtieron, pero siempre mantuvimos el plan y sabíamos que teníamos que ganar este partido; así que es recontra meritorio, estamos muy contentos. Hoy jugaron dos, tres o cuatro chicos de la casa que lo hicieron muy bien; la verdad es que nos dieron mucho aire y eso es para destacarlo porque se amplía el plantel. Eso quiere decir que se labura muy bien; pueden tener errores, la verdad es que se pueden equivocar, pero hoy le pusieron el pecho y sacamos este partido adelante”.

Para el portero, la identidad del equipo se transformó recientemente, marcando un antes y un después en la competición. “Tanto en este partido como en el anterior, creo que después del clásico el equipo hizo un clic. Nos volvimos a sentir ese equipo fuerte, ese equipo que va a dejar todo en la cancha, y estamos más convencidos que nunca de que lo vamos a pelear hasta el final. Sabemos que ahora se vienen dos partidos seguidos; queremos sumar los seis puntos para ver cómo quedamos en la tabla, pero creo que el equipo demostró que está presente y que va a pelear el torneo hasta el final”.

Sobre la sensación de que una de sus tapadas terminara convirtiéndose en la génesis del gol de la victoria, confesó. “La verdad es que es algo muy lindo porque, de estar casi 2-1 abajo a encontrarnos con la victoria, es algo que se disfruta el doble. Pero creo que en líneas generales merecimos el triunfo; siempre lo fuimos a buscar. Ellos encontraron el gol y vinieron a hacer tiempo con su plan de juego, que es recontra válido —la vez pasada nos ganaron de la misma manera—, pero esta vez creo que le encontramos la vuelta y pudimos llevarnos los tres puntos”.

Consultado sobre el trabajo psicológico para mantener la sobriedad en situaciones adversas, el argentino explicó la particularidad de su puesto en un club grande. “Sí, eso es lo que demanda este arco tan grande de Cerro: son pocas las veces que llegan y hay que intervenir. Por eso me preparo para esas pocas jugadas. La verdad es que el equipo lo hace muy bien, pero hay que estar con todas las antenas puestas para poder ayudar. Así que estoy contento con mi presente y con el presente del equipo; pero, de vuelta, quiero resaltar la labor de los chicos, de los juveniles. Creo que terminamos con cuatro o cinco en cancha, muchos de los cuales no hicieron la pretemporada con nosotros, y hoy se pusieron la camiseta y lo hicieron muy bien”.

Aunque el final fue emocionante, el arquero azulgrana prefirió la solidez mostrada en fechas anteriores, aunque reconoció el valor de la racha actual. “Se siente así porque lo ganamos en los minutos finales, sí; pero, si me das a elegir, creo que el partido contra Guaraní fue el más sólido que tuvimos como equipo. Fue en una cancha complicada, ante un rival que juega muy bien, y creo que ahí el equipo demostró carácter. Hoy, por ahí, se ve mucho mejor porque lo ganaste en la última o porque el final fue medio emocionante, pero nada... llevamos cuatro triunfos seguidos y queremos terminar esta semana con los seis puntos. Así que ahora estamos enfocados en descansar, porque el miércoles tenemos una nueva final”.

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Finalmente, ante la preocupación por las numerosas lesiones musculares que afectan al equipo, el arquero destacó la personalidad de los juveniles que vienen emergiendo. “Obviamente no está el equipo ideal o no están los jugadores ideales, pero bienvenido sea que aparezcan estos chicos que nos den soluciones; después será un problema para el técnico decidir a quién va a poner. Eso habla bien del trabajo del club y del plantel: que no se juega solo con estrellas o con uno o dos jugadores, sino con un plantel completo. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo final. Todavía no empezó la Copa, así que nos queda mucho recorrido y tenemos mucho por mejorar, pero estamos dando esos pasitos de carácter que mencionaste recién y que nos hacen un equipo con oficio”.