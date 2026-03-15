Jorge Bava: “Creo que fue una demostración de carácter”

Pese a un inicio prometedor, el “Ciclón” se encontró rápidamente en desventaja. Para el charrúa, la clave estuvo en la madurez emocional del plantel para no abandonar el plan de juego. “Creo que fue una demostración de carácter. Tanto el partido anterior como este, por la adversidad que se dio desde el arranque. Creo que habíamos comenzado bien, pero el penal y el gol quizá podrían haber hecho mella en el rendimiento. Sin embargo, el equipo no se desesperó: buscó y, fiel a su historia, fue a asumir riesgos para intentar ganar el partido. Por suerte, se pudo conseguir”.

El técnico explicó que, ante la necesidad de remontar, el equipo debió descompensar ciertas zonas del campo, una apuesta que requirió un despliegue físico y mental superior por parte de los futbolistas. “Creo que lo que más me dejó el equipo fue su resiliencia; fue a buscarlo, no se desesperó ni aflojó en ningún momento. Obviamente, uno como entrenador asume los riesgos porque teníamos que buscar primero el empate y después la victoria. Eso implica un mayor desgaste porque tuvimos que tirar al equipo arriba y despoblar el mediocampo para poner gente en ataque”.

Bava hizo hincapié en que la estrategia solo funciona si los jugadores están convencidos de ejecutarla. “Hay que estar más atentos, jugar más duelos y con más espacios; la verdad es que el equipo tuvo mucha jerarquía y temple para llevarlo a cabo. Uno puede asumir los riesgos que sea, pero si los jugadores no los ejecutan, es en vano. Ellos sintieron la idea, doblaron esfuerzos y dimos vuelta a un partido muy difícil de muy buena manera”.

Uno de los puntos más altos de la noche fue el protagonismo de los jóvenes, algo que el entrenador atribuyó al trabajo integral que realiza la institución desde sus bases. “Al asumir esos riesgos, y debido al cupo de extranjeros, tuvimos otro debut. Estamos muy contentos y queremos destacar el trabajo que viene haciendo toda la gente de Cerro Porteño desde hace años. Uno echa mano a los chicos, pero ellos tienen un proceso de formación y de escauteo muy largo. Uno asume el riesgo de ponerlos porque los ve capacitados; es bueno resaltar la labor de las formativas de Cerro en los últimos años. Estamos muy orgullosos cuando se consolidan jugadores de la cantera, como me imagino que debe estar toda nuestra gente”.