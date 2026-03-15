Cerro Porteño
15 de marzo de 2026 - 15:54

Cerro Porteño: Cuatro victorias seguidas, con gradual mejoramiento

Jorge Rodrigo Bava (44), director técnico de Cerro Porteño, que viene de meter su cuatro triunfo el fila tras un irregular arranque de año.
Jorge Rodrigo Bava (44), director técnico de Cerro Porteño, que viene de meter su cuatro triunfo el fila tras un irregular arranque de año.Gentileza

Cuatro triunfos consecutivos y a cuatro puntos de la cima del Apertura 2026. El panorama de Cerro Porteño, que el fin de semana derrotó a Trinidense por 2-1.

Por ABC Color

El técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, expresó que el agónico triunfo sobre la Cruz amarilla, Sportivo Trinidense, en la La Nueva Olla, “fue una demostración de carácter”.

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Si bien equipo demuestra una mejoramiento gradual, reflejado en los resultados, aunque queda mucho margen para llegar a nivel ideal, para afrontar la Copa Libertadores. Las lesiones y la gran cantidad de extranjeros merman el potencial. En el plano local solo pueden alistarse cuatro foráneos al mismo tiempo.

El orientador significó que pese a estar en desventaja, su elenco “no se desesperó, buscó y fiel a su historia, fue a buscar, a asumir riesgo, buscar el partido y por suerte se pudo conseguir”.

El Ciclón, que tiene el objetivo de desplazar de la punta a Olimpia en busca del segundo título liguero seguido, lidiará el miércoles contra Rubio Ñu, en la Arboleda (18:30).

El sábado 21 tendrá una prueba de fuego frente al ascendente Libertad, en La Huerta, a las 20:30.