Jorge Achucarro dirigirá a Cerro Porteño en el clásico ante Libertad

Cerro Porteño busca entrenador después de la salida de Jorge Bava. El uruguayo fue destituido un día después de la derrota 2-0 ante Rubio Ñu y a horas del sorteo de la Copa Libertadores 2026. El ciclo del DT campeón del torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay 2025 culminó luego de 11 fechas disputadas del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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A la espera del sucesor de Bava, la directiva del Ciclón decidió que asuma interinamente Jorge Achucarro, quien había dirigido un partido después de la partida de Diego Martínez en el campeonato pasado. El ex jugador azulgrana, integrante del cuerpo técnico del charrúa, será anunciado hoy ante el plantel, a solo un día del comienzo de la segunda rueda.

Cerro visitará a Libertad en La Huerta

Jorge Achucarro será el DT de Cerro Porteño en la visita a Libertad por la duodécima ronda: el duelo será el sábado a las 20:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción (posterior a Guaraní vs. Olimpia, a las 18:30). El Ciclón está obligado a ganar para no condicionar aún más la defensa por el título. Actualmente, está a 7 unidades del puntero Olimpia.

Cerro anunció la salida de Jorge Bava