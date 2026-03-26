Alexis Martín Arias analiza el presente de Cerro Porteño ante la seguidilla que se viene

Con el liderato a siete puntos, Arias enfatizó la importancia de sumar de a tres en los próximos compromisos para recortar distancias. “Se viene una seguidilla de partidos sumamente importantes. Tanto en el torneo local, creo que se vienen tres partidos seguidos, en los que es sumamente importante tratar de conseguir los nueve puntos y tratar de acortar la diferencia contra el que va primero. Pero estamos enfocados en que tenemos que ganar el fin de semana contra San Lorenzo, que es un rival que viene en crecimiento y que le sacó puntos también a los que están arriba. Entonces, nos estamos preparando para ganar ese partido e ir paso a paso, porque sabemos que tenemos que sumar de a tres y que esta seguidilla es muy importante para nosotros”.

Ante la situación del cuerpo técnico, el guardameta no dudó en destacar la comunión que existe entre el plantel y el actual estratega interino, Jorge Achucarro. “La verdad que con Jorge tenemos la mejor de la onda. Se vio el otro día dentro de la cancha. Es un soldado de Cerro, un hincha de Cerro, él lo dice y obviamente cuenta con nuestro apoyo. Nosotros nos sentimos muy cómodos con él. Así que nada, después las decisiones las toman en este caso los dirigentes, pero nosotros estamos muy contentos con él”.

El sueño de la Copa Libertadores y el carácter del plantel

Consultado sobre la inminente participación internacional y el nivel actual de la plantilla tras los últimos resultados, el arquero mostró una alta confianza. “La verdad que expectativas y ganas muchísimas, son altas. Ya la Copa Libertadores de por sí genera algo especial y el escudo que representamos acá siempre exige lo mayor. Sabemos que nuestro objetivo es pasar de fase, lo tenemos en claro y sabemos cómo lo vamos a hacer; como también pelear todos los partidos y pelear todos los campeonatos hasta la última fecha. Entonces, tenemos la ilusión y la expectativa con la Copa, pero está un poco lejos porque tenemos tres partidos en el torneo que creo que van a ser fundamentales para acercarnos ahí a la punta”.

El guardameta destacó además la templanza del equipo y la aparición ambiciosa de los juveniles. “Si uno mira, de los últimos seis partidos ganamos cinco, que fue después del Clásico; ya lo habíamos hablado, el equipo venía demostrando otro carácter. Tuvimos ese traspié por ahí con Rubio Ñu, que nadie lo esperaba. Pero creo que el equipo, a pesar de todas las dificultades que tuvo por las ausencias, ha demostrado que va a dar pelea, que tiene material para dar pelea. Y lo dije anteriormente en una nota: bienvenido que se sumen chicos de inferiores a completar al plantel, que no sean relevos, sino que hoy peleen por un puesto, porque eso nos va a hacer más competitivos, y más ahora que se viene una seguidilla muy importante. Creo que necesitamos de todos”.

El mano a mano con Olimpia por el título

Finalmente, Arias se refirió a la lucha directa por el campeonato, visualizando las jornadas restantes como verdaderas finales para alcanzar el bicampeonato. “La verdad que es lindo, hermoso poder competir mano a mano contra nuestro clásico rival, sabiendo que todavía nos queda un partido con ellos. Nosotros estamos cien por ciento convencidos y enfocados en que nos quedan diez finales; si ganamos los diez partidos, tenemos muchas chances de volver a ser los bicampeones de Paraguay. Entonces, nuestro foco está puesto totalmente en esos diez partidos. El primero es ahora con San Lorenzo, donde tenemos que quedarnos con los tres puntos en casa, pero la pelea, bienvenida sea. El año pasado fue con Guaraní, hoy nos toca con Olimpia, pero bueno, estamos abiertos y dispuestos a pelear con cualquiera”.