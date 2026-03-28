La formación de Cerro Porteño para medir hoy a San Lorenzo

Cerro Porteño no tiene margen de error por el resto del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón está a 7 puntos del líder Olimpia y en consecuencia, está obligado a ganar para continuar en la pelea por la defensa del título. Y en esta fecha 13, el vigente campeón recibe a Sportivo San Lorenzo en La Nueva Olla: a las 20:30, posterior a Olimpia vs. 2 de Mayo.

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En el segundo partido seguido de Jorge Achucarro en el interinato luego de la salida de Jorge Bava, el técnico paraguayo realiza cambios con respecto al triunfo 3-2 sobre Libertad en la ronda anterior. El DT no tiene a disposición a Gustavo Velázquez (también Roberto Jr. Fernández) y a Marcelo Chaparro, quienes están al servicio de las selecciones Absoluta (Fecha FIFA) y Sub 20 (vs. Brasil).

Jorge Achucarro y los 5 cambios

Además de los dos titulares ausentes, quienes serán sustituidos por Fabricio Domínguez (por Velázquez) y Guillermo Benítez (por Chaparro), Achucarro definió más modificaciones. Rodrigo Melgarejo, quien solo registra 45 minutos desde noviembre de 2024, arranca por el lesionado Matías Pérez; Édgar Páez por Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti por Mateo Klimowicz.

La formación de Cerro Porteño vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo, Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, Gastón Giménez, Jorge Morel, Édgar Páez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.