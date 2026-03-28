28 de marzo de 2026 - 10:12

A qué hora juega hoy Cerro vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Jorge Morel, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Jorge Morel, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay. Diego Peralbo

Cerro Porteño enfrenta hoy a San Lorenzo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Jorge Achucarro enfrenta a San Lorenzo de Julio César Cáceres: el partido comienza a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conducen José Méndez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.