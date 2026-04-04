El once que perfila Ariel Holan para su debut como técnico de Cerro Porteño

La mano del nuevo estratega se hará sentir de inmediato en la pizarra. Tras el paso con pleno de victorias de Jorge Achucarro como interino, Holan decide sacudir el sistema táctico apostando por un 4-3-3 como esquema base. Este plan contempla el uso de un solo centrodelantero acompañado por dos extremos, una variante que busca redefinir el volumen ofensivo del equipo y ganar mayor profundidad por las bandas en comparación con los partidos anteriores.

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La gran novedad en la alineación es la inclusión de Alan Soñora, con quien el nuevo entrenador azulgrana conincidió en Independiente de Avellaneda. El volante creativo, que había quedado relegado y apenas sumó minutos en el tiempo de adición de la ronda anterior, será ahora uno de los encargados de la generación de juego. En la zona de volantes, Soñora se desempeñará como uno de los interiores junto a Cristhian Paredes, mientras que la responsabilidad de dar equilibrio y contención recaerá sobre Robert Piris da Motta.

Para buscar los tres puntos ante el “Gallo Norteño”, el primer once que proyecta Holan estaría conformado por Alexis Martín Arias en el arco; una línea defensiva integrada por Víctor Sánchez, Lucas Quintana, Víctor Gustavo Velázquez y Marcelo Chaparro; en el centro del campo se ubicarían Cristhian Paredes, Robert Piris da Motta y Alan Soñora; mientras que el tridente de ataque lo compondrían Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.