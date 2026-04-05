Ariel Holan sobre Cecilio: “Los jugadores grandes son como el vino: se van poniendo cada vez más ricos”

Para Holan, el paso del tiempo fue el mejor aliado del atacante paraguayo. Con una analogía elegante, el técnico describió el presente de Cecilio como un futbolista mucho más íntegro: “Cecilio... no lo voy a descubrir yo. A veces los jugadores grandes son como el vino: se van poniendo cada vez más ricos, pero cada vez lo hacen mejor. Me encontré con un Cecilio que va creciendo profesionalmente día a día y encuentro otro jugador. Siempre fue un jugador, para mí, determinante; nunca tuve dudas. Pero a veces es fútbol y a veces hay momentos en que los rendimientos de los futbolistas, de los entrenadores—como todos—no están siempre en el pico; a veces hay ciertos declives y, después, cuando suben, generalmente suben más de donde habían estado. Entonces, yo a Cecilio lo encuentro muy completo desde todo punto de vista; muy completo, cada vez más”.

La Versatilidad de Alan Soñora

Por otro lado, el entrenador analizó las variantes tácticas que le ofrece Alan Soñora. Si bien destaca su capacidad para romper líneas en el último tercio del campo, no descarta utilizarlo en una zona de gestación más retrasada, según las necesidades del Ciclón. “Alan es un chico joven que puede jugar en distintas posiciones, que tiene mucha categoría con los pies. A mí me gusta verlo adelante porque es influyente, porque filtra pases ante defensas cerradas, tiene buena media distancia, llega al área... pero también lo puede hacer como un 5 de juego al lado de otros 5. Entonces—y a él también le gusta eso, justamente me lo estaba comentando, que a él también le gusta jugar con la cancha de frente— iremos viendo; pero es un muy buen jugador y tiene muy buena pelota parada también”.