Cerro Porteño, a Lima para el debut en la Copa Libertadores

Cerro Porteño partió con destino a Perú para el estreno en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, quien debutó el fin de semana en reemplazo de Jorge Bava y luego de tres partidos del interino Jorge Achucarro, enfrenta a Sporting Cristal por la primera fecha del Grupo F. El partido es el miércoles 8 de abril, a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao.

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El Azulgrana, escolta de Olimpia en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, viajó sin Fabricio Domínguez Huertas ni Ignacio Aliseda. El uruguayo y el argentino, autor de un doblete en la goleada 3-0 sobre 2 de Mayo el sábado, quedaron descartados por molestias musculares. Por su lado, Juan Manuel Iturbe es la principal novedad en la lista de convocados.