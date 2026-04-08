Cerro Porteño
08 de abril de 2026 - 14:13

Cerro Porteño y el estreno en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El argentino Pablo Vegetti, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.FERNANDO ROMERO 02-02-2026 DEPOR

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sporting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Peruanos y paraguayos juegan a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón visita al Sporting Cristal por la fecha 1 del Grupo F, que también enfrenta este miércoles a Junior de Guillermo Paiva y a Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio (21:30). El duelo entre incaicos y guaraníes arranca a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao, en Callao.

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El Azulgrana, en el segundo partido de Ariel Holan luego del estreno con triunfo en el 3-0 sobre 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, busca aprovechar el mal momento de la Máquina Celeste, que encadena dos derrotas por la Liga 1 y que el lunes presentó al nuevo entrenador, el brasileño Zé Ricardo, en sustitución de Paulo Autuori.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño y las dos ausencias en el debut

Holan, quien había señalado en la presentación que encontró un plantel “endeble” en la preparación física y quien tras la victoria sobre el Gallo norteño mencionó que están en “franja roja”, perdió a dos titulares: Fabricio Domínguez Huertas e Ignacio Aliseda están descartados (ni siquiera viajaron). Por su lado, el DT recuperó a Juan Manuel Iturbe, quien está a disposición.

La formación de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026

Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Gustavo Cazonatti, Gerald Martin Tavara, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Luis Ibérico y Felipe Vizeu.

La formación de Cerro Porteño vs. Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Alexis Martín Marias; Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Abel Luciatti, Marcelo Chaparro; Alan Soñora, Jorge Morel, Robert Piris da Motta, Cecilio Domínguez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.