Cerro Porteño y el estreno en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Libertadores 2026. El Ciclón visita al Sporting Cristal por la fecha 1 del Grupo F, que también enfrenta este miércoles a Junior de Guillermo Paiva y a Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio (21:30). El duelo entre incaicos y guaraníes arranca a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao, en Callao.

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El Azulgrana, en el segundo partido de Ariel Holan luego del estreno con triunfo en el 3-0 sobre 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, busca aprovechar el mal momento de la Máquina Celeste, que encadena dos derrotas por la Liga 1 y que el lunes presentó al nuevo entrenador, el brasileño Zé Ricardo, en sustitución de Paulo Autuori.

Cerro Porteño y las dos ausencias en el debut

Holan, quien había señalado en la presentación que encontró un plantel “endeble” en la preparación física y quien tras la victoria sobre el Gallo norteño mencionó que están en “franja roja”, perdió a dos titulares: Fabricio Domínguez Huertas e Ignacio Aliseda están descartados (ni siquiera viajaron). Por su lado, el DT recuperó a Juan Manuel Iturbe, quien está a disposición.

La formación de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026

Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Gustavo Cazonatti, Gerald Martin Tavara, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Luis Ibérico y Felipe Vizeu.

La formación de Cerro Porteño vs. Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Alexis Martín Marias; Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Abel Luciatti, Marcelo Chaparro; Alan Soñora, Jorge Morel, Robert Piris da Motta, Cecilio Domínguez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.