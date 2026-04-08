El equipo de Cerro Porteño para medirse con Sporting Cristal en Perú

La delegación azulgrana partió con ausencias de peso, ya que tanto el delantero argentino Ignacio Aliseda como el carrilero uruguayo Fabricio Domínguez quedaron fuera de la lista de viajeros. Ambos futbolistas arrastran molestias musculares y, por precaución, el cuerpo técnico optó por preservarlos para evitar afecciones de mayor gravedad. Ante la falta de Aliseda, quien venía de ser protagonista en la reciente goleada ante el Sportivo 2 de Mayo aportando un doblete, Holan se inclinaría por la titularidad de Jonatan Torres. De esta manera, Cerro apostaría por un “doble nueve” en ofensiva, con Torres acompañando al goleador Pablo Vegetti.

En la zona baja, la gran novedad es la inclusión de Abel Luciatti, quien vuelve a la titularidad tras una ausencia de más de catorce meses en el once inicial. Este movimiento desplaza al juvenil, Víctor Sánchez del equipo y obliga a que el experimentado Víctor Gustavo Velázquez deje la zaga central para cubrir el lateral derecho. Asimismo, el mediocampo también presentará una variante estratégica con el ingreso de Jorge Morel, quien ocupará la posición de Cristhian Paredes para dotar de mayor contención al sector central.

Con estas modificaciones, el equipo que perfila Ariel Holan para medir fuerzas con los “Cerveceros” estaría integrado por Alexis Martín Arias en la portería; una línea defensiva con Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Abel Luciatti y Marcelo Chaparro; un mediocampo conformado por Alan Soñora, Jorge Morel, Robert Piris da Motta y Cecilio Domínguez; cerrando con la dupla de ataque compuesta por Jonatan Torres y Pablo Vegetti.