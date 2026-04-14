Ariel Holan: “Creo que hoy, ante la adversidad, salió ese ADN que distingue a esta institución”

El entrenador del equipo, Ariel Holan, se refirió a este proceso de adaptación y a la importancia de comprender la identidad de la institución desde el banquillo. “Como decíamos en el vestuario, yo me estoy consustanciando; porque muchas veces, cuando vos aceptás un desafío de trabajo como este, una cosa es que uno sepa la historia del club, sepa su ADN y lo sepa porque —como uno es futbolero— sigue las campañas y sigue las historias de los clubes importantes de Sudamérica, y otra cosa es vivirlo”.

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Sobre el desempeño grupal y la capacidad de sobreponerse a los resultados adversos recientes, el estratega argentino destacó la entrega colectiva. “Yo creo que hoy, ante la adversidad, salió ese ADN que distingue a esta institución y que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. Creo que es un mérito enorme de los jugadores, un premio enorme, porque nos habíamos quedado con una sensación de tristeza en los últimos dos partidos, viendo que podríamos haber obtenido otro tipo de resultado y no se dio (sobre todo en el último partido, porque así es el fútbol)”.

El trámite del partido dejó momentos de alta tensión, especialmente por el desgaste físico y la incertidumbre que rodea a la enfermería del plantel, un factor que Holan no pasó por alto. “Hoy creo que toda esa bronca contenida la pusieron al servicio del equipo e hicieron un partido maravilloso. Tanto cuando empatamos, cuando hemos perdido o ahora que ganamos un partido importantísimo y dificilísimo, voy a decir exactamente lo mismo que dije antes: es un mérito enorme de los futbolistas. Tenemos muy poco tiempo de trabajo; prácticamente, entre partido y partido, nos estamos recuperando y tratando de no perder ningún otro ‘soldado’. Hoy quedó tocado Robert Piris da Motta, que para nosotros es un futbolista determinante. Esperemos que no sea nada importante —no tiene la pinta de serlo—, pero tuvo que salir porque sintió un agarrón ahí, un apretón en el isquio”.

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Más allá de los contratiempos, el técnico valoró la propuesta futbolística y la intensidad mostrada, subrayando la resiliencia de sus dirigidos. “La verdad es que me gustó mucho lo que hicieron: su predisposición, su valentía y la pasión por defender, porque creo que el equipo defendió como loco. Con los recursos que contamos hoy, pese a ese proceso de entrenamiento que nos falta, tuvimos pasajes donde la pelota circuló como queríamos y creamos situaciones de fútbol asociado. El gol fue un golazo; entonces, creo que fue un balance muy positivo”.

Finalmente, Holan puso el foco en el futuro inmediato, confiando en que este triunfo marca el inicio de una etapa de mayor competitividad para el plantel. “Seguimos avanzando de a poco. Sabíamos que esto iba a ser muy duro, que es muy difícil y que todavía todo lo que queda es muy difícil; pero hoy, con la entereza de los más experimentados y con la pasión de los más jóvenes, entre todos pudieron hacer un gran partido y regalarle a la gente una alegría enorme después de la tristeza del primer partido de Copa Libertadores”.

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El argentino destacó la entrega de los jugadores azulgranas. “Así que estoy muy feliz por todo eso y, rescato la pasión, la entereza y la determinación con la que jugaron los chicos. Creo que es un muy buen punto de partida haber podido darse cuenta de que, si este es el piso de lo que podemos hacer sin proceso de entrenamiento, vamos a ser un equipo muy duro y muy competitivo. Hoy lo fuimos por mérito puro, propio y exclusivamente del corazón que pusieron. Cómo transpiraron la camiseta... se vaciaron, se vaciaron, dieron todo”.