Cerro Porteño enfrenta a Junior con un solo objetivo: ganar

Cerro Porteño enfrenta hoy a Junior de Guillermo Paiva en un partido clave por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón, que perdió 1-0 con Sporting Cristal en el debut, está obligado a ganar con el objetivo de no comprometer la clasificación a los octavos de final. El encuentro arranca a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

El Azulgrana es el único que no sumó puntos luego de la apertura de la llave. En consecuencia, necesita aprovechar la localía y superar a un rival directo por un lugar en la próxima ronda. Por su lado, el rival había igualado 1-1 con el Palmeiras de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa. Con estos resultados, lideran los peruanos con 3 unidades, escoltados por brasileños y colombianos.

Cerro Porteño, con 10 bajas vs. Junior

Cerro Porteño afronta el duelo con 10 bajas: 9 están lesionados y 1, suspendido. Josué Servín, Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez Huertas, Harold Mosquera, Ignacio Aliseda, Luis Amarilla, Alan Soñora y Juan Manuel Iturbe están descartados por distintas molestias, mientras que Cecilio Domínguez está sancionado por la roja que recibió contra la Máquina Celeste en Callao.

La formación de Cerro Porteño vs. Junior en la Copa Libertadores 2026

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Marcelo Chaparro; Cristian Paredes, Jorge Morel, Robert Piris da Motta, Mateo Klimowicz; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

La formación de Junior vs. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026

Mauro Silvera; Jhonier Guerrero, Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón; Yeison Suárez, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Kevin Pérez; Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez.