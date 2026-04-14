Cerro Porteño
14 de abril de 2026 - 13:08

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Junior y dónde ver en vivo

El paraguayo Robert Piris da Motta (26), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Sporting Cristal por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Miguel Grau del Callao, en Callao, Perú.
El paraguayo Robert Piris da Motta (26), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Sporting Cristal por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Miguel Grau del Callao, en Callao, Perú. Paolo Aguilar

Cerro Porteño enfrenta hoy a Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy un partido clave la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan enfrenta a Junior de Barranquilla: el juego empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce Esteban Ostojich con VAR de Andrés Cunha (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño enfrenta a Junior con un solo objetivo: ganar

Cerro Porteño vs. Junior por ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Junior por ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Junior: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Cerro Porteño vs. Junior: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Cerro Porteño vs. Junior: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.