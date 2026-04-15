Cerro Porteño: el Grupo F luego de la victoria 1-0 contra Junior

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Junior de Barranquilla en La Nueva Olla y celebró la primera victoria en dos presentaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Azulgrana de Ariel Holan, que había debutado con derrota 1-0 ante Sporting Cristal en Callao, sumó 3 puntos, dejó el último lugar del Grupo F y ocupa parcialmente zona de clasificación a los octavos de final.

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El Ciclón de Barrio Obrero alcanzó a la Máquina Celeste, que al igual que el Palmeiras de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa, tiene un partido menos. Los brasileños, que tiene 1 unidad producto del 1-1 con el Tiburón en Cartagena en la fecha 1, y los peruanos disputan la ronda el jueves 16 de abril, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Allianz Parque de São Paulo.

Copa Libertadores 2026: La tabla del Grupo F