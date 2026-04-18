El “Pirata” Vegetti desea dejar huellas en el barrio

Olimpia y Cerro Porteño protagonizarán este domingo en el Defensores del Chaco, a las 17:30, el segundo clásico del año.

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“Sé que no es solo hacer gol en el fútbol, tengo que ayudar en un montón de sectores”, expresó el centroatacante argentino argentino Pablo Vegetti, quien lleva dos tantos en 17 cotejos en el Ciclón.

“Más allá de quién convierta, el tema es que el equipo logre sus objetivos. Vine a conquistar cosas, a dejar marcas más allá de los goles. Intento adaptarme a cualquier compañero, el triunfo está por encima de cualquier posición o cualquier jugador”, señaló el atleta en la previa al clásico dominical contra Olimpia, en Sajonia.

“Vengo de otro fútbol distinto. En lo personal tengo muchos cambios familiares, más allá de jugador de fútbol, uno es persona. Claramente la exigencia es hacer goles todos los partidos, pero me voy sintiendo mejor día a día”, agregó.

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Matías Pérez, también nacido en Argentina, pero que no ocupa plaza de extranjero por su naturalización, destacó la importancia del juego para el Ciclón.

“Todos los partidos son finales para nosotros, pero este tiene un condimento aparte, tenemos que tener tranquilidad, estamos bien”, indicó el zaguero, apodado “Daddy Yankee”.

“Haber ganado ante Junior (por la Copa Libertadores) fue muy importante para nosotros para afrentar lo que viene”, agregó.