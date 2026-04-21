Cerro Porteño, con una cargada agenda

El viernes, Cerro Porteño jugará con Ameliano, en La Nueva Olla, a las 20:00, por la 18ª ronda del torneo Apertura.

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Para el miércoles 29 está fijado el duelo por la Copa Libertadores contra Palmeiras, en Barrio Obrero, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos.

El sábado 2 de mayo se cumplirá el duelo frente a Recoleta FC, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, fijado para las 17:45, con localía canaria.

La secuencia se completa el jueves 7 contra Junior de Barranquilla, a las 23:00 de nuestro país. El Tiburón oficia de local en La Gloria Eterna en el estadio Jaime León de Cartagena, debido a que el Metropolitano Roberto Meléndez, su habitual escenario, está siendo objeto de mejoras.

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La gran cantidad de lesionados hace que el entrenador argentino Ariel Holan no pueda presentar el “equipo soñado”. Como los azulgranas quedaron algo rezagados en la carrera por la consagración en el certamen local, las fichas apuntan al mayor evento de la Conmebol por el aspecto económico. El primer objetivo es la clasificación a octavos de final.