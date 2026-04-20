Olimpia
20 de abril de 2026 - 16:10

“La disputa o no del partido depende del Tribunal de APF”

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Fernando Romero, ABC Color

El vicepresidente de Olimpia explicó que la resolución del clásico suspendido está en manos del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por Darío Ibarra

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) resolverá el destino del superclásico suspendido por hechos de violencia entre barras de Cerro Porteño y la Policía Nacional en la Gradería Norte y en las afueras del Defensores del Chaco. El partido, igualado 0-0 por la fecha 17 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, solamente duró 30 minutos.

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Olimpia pedirá los 3 puntos del encuentro, mientras que el club de Barrio Obrero solicitará disputar el resto del cotejo. “La disputa o no del partido depende exclusivamente del tribunal disciplinario de la APF”, explicó Julio Jiménez, vicepresidente del Franjeado, en una conferencia de prensa en Para Uno a la que acudió la cúpula principal de la directiva, encabezada por Rodrigo Nogués.

La regla por suspensión de partidos

Nogués y compañía desean la aplicación del inciso 6 del artículo 73 del Código Disciplinario de APF. Por su lado, Blas Reguera señala el inciso 1 del mismo reglamento: “La asociación el club o la entidad que oficie de local o anfitrión es responsable, sin que se le impute una conducta u omisión culpable, de la conducta impropia de los espectadores en general, dentro del estadio”.

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El Tribunal Disciplinario analizará vídeos, imágenes y el descargo de los clubes para emitir una resolución. En medio, continúa la definición del campeonato, que tiene a Olimpia como líder con 6 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño. En caso de recibir los 3 puntos en la semana, el Decano puede gritar campeón el sábado (vs. Libertad) con una combinación de resultados.