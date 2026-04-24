Alerta Cerro Porteño: Palmeiras perdió a Vitor Roque por lesión

Palmeiras sufrió la baja de Vitor Roque después de la goleada 3-0 sobre Jacuipense (doblete de Ramón Sosa) por la ida de la quinta ronda de la Copa de Brasil 2026. En el día después del partido en el Allianz Parque, el cuerpo médico del club brasileño confirmó la dolencia que padece el atacante: lesión de sindesmosis en el tobillo izquierdo, reveló Globoesporte.

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Vitor Roque, quien ya había sufrido una lesión en la misma zona, reaparecía como titular luego de estar un mes de baja. Ahora, aunque el Verdão no confirmó tiempo de regreso, el medio brasileño puntualizó que sería tras el Mundial 2026. Por lo tanto, el ex Barcelona está descartado para el duelo frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

Vitor Roque será operado del tobillo

Vitor Roque será operado del tobillo izquierdo. “La sindesmosis, la zona donde Vitor Roque se lesionó, es un conjunto de ligamentos que mantiene alineadas la tibia y el peroné cerca del tobillo. Se considera fundamental para la estabilidad en esa área”, explicó el portal brasileño. Es más, el jugador había dejado el estadio ayer con un vendaje protector.

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Las fechas de Cerro vs. Palmeiras

El delantero de 21 años estará fuera de las canchas por el resto del semestre, que incluye la revancha contra el Ciclón en fase de grupos. El primer duelo entre paraguayos y brasileños será el miércoles 29 de abril, a las 21:30, en La Nueva Olla de Asunción, mientras que el segundo, el miércoles 20 de mayo, a las 21:30, en el Allianz Parque de São Paulo.