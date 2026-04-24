La autocrítica de Matías Pérez tras la frenada de Cerro Porteño: “El empate no nos sirve”

Con las pulsaciones todavía elevadas, el defensor no ocultó su frustración por no haber podido sostener la ventaja y quedarse con los tres puntos en casa. “Es difícil la reflexión ahora. Muy caliente, la verdad que buscábamos el triunfo. Creo que el empate no nos sirvió, no nos va a servir; por eso la calentura”.

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El Ciclón no tiene margen para el lamento, ya que este miércoles deberá recibir a Palmeiras por la tercera ronda del Grupo F de la Copa Libertadores. “La verdad que era un partido donde tuvimos volumen de juego y no pudimos aprovechar. Errores puntuales que nos cuestan caro. Muy caliente por ese lado, pero hay que pasar rápido la página. El miércoles tenemos un partido muy importante donde tenemos que sacar nuestra mejor versión para seguir mejorando, para seguir construyendo lo que queremos: la identidad de juego que el técnico propone”.

Finalmente, el central reconoció que el proceso de adaptación a la idea del nuevo entrenador, Ariel Holan está en marcha, aunque subrayó que la exigencia histórica de la institución no permite excusas de tiempo ante la falta de resultados. “Son pocos tiempos de trabajo y la verdad que, en algunos aspectos, se ve lo que vamos trabajando, pero no nos alcanza; como digo, poco tiempo. Más allá de eso, somos Cerro y tenemos que ganar como sea. Sigue jugando, sigue metiendo... Muy caliente, la verdad que queríamos buscar un triunfo para poder estar más cerca. Creo que, la reflexión ahora es muy difícil”.