La formación de Cerro Porteño, con sorpresa, para enfrentar a Ameliano

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. En medio de la espera por la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por el superclásico suspendido y el partido contra Palmeiras por la Copa Libertadores 2026, el Ciclón enfrenta sin público a Sportivo Ameliano en La Nueva Olla de Asunción.

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Ariel Holan tiene prácticamente definido el equipo después del último entrenamiento realizado el jueves en Barrio Obrero. El técnico argentino realiza varios cambios con respecto al once que empezó el cotejo contra Olimpia (suspendido a los 30 minutos) en el Defensores del Chaco la ronda pasada. El entrenador mete mano en la portería, la defensa, el mediocampo y el ataque.

Cerro Porteño: los cambios de Ariel Holan

En total, Holan aplica cinco modificaciones: Roberto Jr. Fernández, quien en la semana activó con Gastón Olveira en la selección de Paraguay, por Alexis Martín Arias en el arco; Lucas Quintana por Abel Luciatti en la zaga central; Wilder Viera por Fabrizio Peralta y Mateo Klimowicz por Carlos Franco en el mediocampo; y Juan Manuel Iturbe por Jonatan Torres en el ataque.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Roberto Jr. Fernández; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera, Mateo Klimowicz; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.