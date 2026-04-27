Ignacio Aliseda, la duda de Cerro Porteño para el partido ante Palmeiras

Cerro Porteño disputa el miércoles 29 de abril la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero enfrenta al rival más fuerte del Grupo F en busca de un segundo triunfo consecutivo: el Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio. El partido arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.

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A dos días del encuentro, Ariel Holan aún tiene dudas para definir el once. La incertidumbre pasa por la disponibilidad de jugadores. Principalmente de uno: Ignacio Aliseda. El ofensivo de 26 años está fuera de las canchas desde el doblete que convirtió en la victoria 3-0 sobre 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (4 de abril) en el estreno del entrenador argentino.

Las ausencias de Ignacio Aliseda en Cerro Porteño

Tras aquel duelo, Aliseda no disputó las dos primeras fechas del cuadro principal del certamen internacional (0-1 vs. Sporting Cristal en Lima y 1-0 vs. Junior en Asunción) y tres rondas del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay (0-0 vs. Nacional, los 30 minutos del superclásico suspendido vs. Olimpia y 1-1 vs. Sportivo Ameliano).

Ignacio Aliseda sufre una contractura muscular

Ignacio Aliseda padeció una contractura muscular luego de la victoria frente al Gallo norteño. En la antesala del superclásico ante Olimpia, el propio jugador anunció que estaría en el Defensores del Chaco para evitar agravar la dolencia. “La mejor decisión es no agravar o resentirse de la lesión”, escribió en una historia de Instagram mucho antes de la salida del plantel del hotel.