Cerro Porteño, con la misión de superar a su “sombra negra”

Son 16 los partidos animados por Cerro Porteño y Palmeiras por la Copa Libertadores, con un historial claramente favorable para los brasileños, que ganaron en 10 ocasiones, se registraron 4 empates, con 2 victorias azulgranas.

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Este partido de mitad de semana, a desarrollarse en el capitalino Barrio Obrero, a las 21:30, es mucha importancia para el vigente campeón del fútbol paraguayo, por los puntos, el componente económico, considerando el plus de 340.000 dólares por triunfo (G. 2.074.000.000), además del factor anímico.

Si para el club popular el duelo contra el actual líder del Brasileirão es trascendente, para el entrenador argentino Ariel Holan es doblemente significativo, ya que hasta aquí ha transmitido muy poco. El profesional tiene corto tiempo de trabajo y se ve limitado por el tendal de lesionados, pero en sus declaraciones, no genera las expectativas que tiene la afición, que exige un protagonismo acorde a la historia.

En principio, el estratega presentará un equipo con una línea defensiva de cinco jugadores, en señal de respeto a un rival de gran potencial. Al margen de los recaudos atrás, el Ciclón necesita hacer honor a su mote, es decir ir para adelante, en busca de un resultado positivo.

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El cotejo será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera. Su compatriota, Antonio García, estará a cargo del VAR. Las entradas oscilan entre 30.000 y 200.000 guaraníes, dependiendo de la ubicación en el moderno recinto azulgrana.

Con seguridad, el público cerrista acudirá en masa. La pelota quedará en el campo de los jugadores para intentar recompensar el aliento con una victoria. La misión de superar al Verdão no es fácil, tampoco imposible.