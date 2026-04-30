La tabla del Grupo F luego del empate de Cerro con Palmeiras

Cerro Porteño igualó 1-1 con Palmeiras por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que remontó el 0-1 de Jhon Arias con el tanto en contra de Carlos Miguel, sumó por segundo partido consecutivo y de local en el certamen, pero continúa momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

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Los de Barrio Obrero tiene 4 unidades al cierre de la primera rueda del cuadro principal y ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo F: están en el tercer lugar, en zona de play-offs de octavos de final de Copa Sudamericana 2026. Los paraguayos quedaron a 2 unidades del líder Sporting Cristal, que derrotó 2-0 a Junior, y a 1 del Verdão.

Copa Libertadores 2026: La tabla del Grupo F

1- Sporting Cristal 6 puntos (zona de 8vos)

2- Palmeiras 5 puntos (zona de 8vos)

3- Cerro Porteño 4 puntos (zona de Copa Sudamericana)

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4- Junior 1 punto