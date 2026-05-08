Ariel Holan: “Están supliendo con corazón, valentía y pasión todo lo que el físico aún no puede resolver”

Para Holan, el resultado en Colombia fue un triunfo del espíritu sobre el agotamiento. La planificación se cumplió, pero el escenario exigió un extra emocional por parte de los futbolistas ante condiciones extremas. “Creo que la planificación que desarrollamos con el equipo la tratamos de poner en práctica durante todo el partido. Creo que la cancha estaba muy pesada y creo yo que también el juego de Junior no solo los desgastó a ellos, porque corrieron mucho, sino también a nosotros. El calor, la humedad y el estado del campo de juego, la verdad, quita piernas. Y bueno, creo que en eso también nos sobrepusimos emocionalmente a no bajar los brazos, a pesar de estar muy fatigados”, explicó el DT.

Pies sobre la tierra: “La necesidad tiene cara de hereje”

A pesar de la euforia por el triunfo, Holan mantiene la cautela. Con dos partidos decisivos por delante en el plano internacional, el técnico evita los festejos anticipados y pone el foco en la resiliencia de un plantel que se está “vaciando” en cada presentación. “Quedan dos partidos durísimos, así que hay que seguir enfocados y metiéndole con todo y tratar de, en el campeonato local, después del esfuerzo que hicimos hoy, vamos a ver cuántos podrán jugar el lunes sin correr riesgos, pero tratar de levantar la puntería en el torneo local”, advirtió sobre la rotación necesaria.

Respecto a la polivalencia de sus dirigidos, Holan fue contundente: “Rescato, para tener esa versatilidad, la enorme valentía y la enorme predisposición de los futbolistas para poder llevar a cabo, a veces, roles y funciones a los cuales no están habituados. Pero mi abuela decía: ‘La necesidad tiene cara de hereje’, y nosotros estamos con muchas bajas. Están supliendo con corazón, con valentía y con pasión todo lo que el físico aún no puede resolver hasta que tengamos una pretemporada”.

El “Factor Soñora”: La sorpresa táctica en Cartagena

Una de las notas destacadas en el once inicial fue la inclusión de Alan Soñora. El entrenador argentino justificó su apuesta no solo por la generación de juego, sino por una carencia específica que el equipo sufría ante las ausencias de otros referentes. “La inclusión de Alan no solamente es porque nos da fútbol, sino también porque tiene pelota parada, que es un recurso que —con algunos de los futbolistas importantes del equipo afuera— no tenemos los pateadores; y tenemos muy buen juego aéreo y no lo estamos pudiendo aprovechar. Entonces, la inclusión de Alan también es importante; pero con Alan hay que ir también paso a paso, para que estabilice su parte física y no termine corriendo riesgos excesivos”, detalló el entrenador.

Decisiones estratégicas y agradecimiento al grupo

Finalmente, el DT azulgrana cerró su análisis valorando la entrega de aquellos que aceptan jugar fuera de su posición natural en pos del bienestar colectivo, entendiendo que el momento actual de Cerro exige soluciones creativas. “Hay que ir midiendo todo y, muchas veces, hay algunas decisiones estratégicas o tácticas en el juego que pasan porque, por ahí, es la mejor posibilidad de acuerdo a las alternativas que tenemos. Por eso estoy tan agradecido al esfuerzo que hacen algunos que juegan en posiciones que, a veces, no son las habituales y lo hacen muy bien”, concluyó un Holan que, entre la épica y la pizarra, empieza a darle una identidad de juego a su equipo.