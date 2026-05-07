Junior vs. Cerro Porteño en vivo hoy en Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño visita hoy a Junior de Guillermo Paiva por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan busca un triunfo clave para escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones de la llave: el partido empieza a las 23:00, hora de Paraguay, en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.
Junior vs. Cerro Porteño en vivo hoy
21:50 ¡Cerro Porteño está en el Jaime Morón!
Cerro Porteño llegó al estadio Jaime Morón para enfrentar a Junior por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!
21:45 Junior de Barranquilla llegó al Jaime Morón
Junior, con Guillermo Paiva, llegó al estadio Jaime Morón para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!
21:30 ¿A qué hora juega Junior vs. Cerro Porteño?
Cerro Porteño enfrenta hoy a Junior por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Conozca a qué hora juega.
21:15 Así luce el estadio Jaime Morón de Cartagena
Cerro Porteño visita a Junior en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!
21:00 ¡Comienza la previa de Junior vs. Cerro!
Sumate a ABC Paraguay en Youtube y prendete a la previa de Junior vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.