El gesto de Jonatan Torres al ver el golazo de Pablo Vegetti

Cerro Porteño venció 1-0 a Junior en Cartagena con un golazo de Pablo Vegetti. El ex Vasco da Gama marcó el único gol de la noche luego de un derechazo desde fuera del área. Pero en la jugada, hay un hombre que es clave: Jonatan Torres. El delantero fue a pelear un balón largo y descargó para que el ‘Pirata’ defina de primera a los 13 minutos del primer tiempo.

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Después del cabezazo, Torres perdió de vista la pelota y cuando giró para ver en qué lugar estaba, ya encontró la escena del disparo de Vegetti. El atacante quedó parado como un espectador de lujo mirando mientras el esférico viajaba directo al ángulo del arco del uruguayo Mauro Silveira. Al ver el tanto, levantó la mano como diciendo ‘uffs, que golazo’.

El golazo de Pablo Vegetti para Cerro Porteño

Jonatan Torres y el golazo de Pablo Vegetti

“Justo yo quedo de espalda porque voy a disputar con el central. Después veo que entró. Muy contento por él porque se le dio el gol. También nos ayudó a nosotros a ganar el partido. Le quedó ahí y fue un golazo. Esperecemos que comience la buena racha”, expresó Jonatan Torres sobre Pablo Vegetti en la zona mixta del estadio antes de la salida del plantel.