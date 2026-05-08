¿Qué necesita Cerro Porteño para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores en la próxima fecha?

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Junior de Barranquilla con el golazo de Pablo Vegetti. La victoria en el Jaime Morón León de Cartagena fue clave para el Ciclón, que aprovechó la derrota 2-0 de Sporting Cristal contra Palmeiras (Ramón Sosa anotó un gol) y escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

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Los dirigidos por Ariel Holan suman 7 unidades y están a uno del Verdão, líder con 8 puntos. Por su parte, tienen uno más que la Máquina Celeste, tercero con 6, y seis con relación al Tiburón, último con 1 y eliminado de la posibilidad de acceder a la próxima instancia del certamen continental. En la próxima ronda, el Azulgrana medirá al puntero.

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Así relató @ChipiVera89 y comentó @Danichung el gol de la victoria azulgrana frente a Junior 🗣️



Fue obra de Pablo Vegetti a los 13 minutos ⚽️



🚨EN VIVO… pic.twitter.com/eLkb4637w3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 8, 2026

¿Cómo clasifica Cerro Porteño en la fecha 5?

Por el cruce de partidos en la fecha 5 de la fase de grupos, Cerro Porteño tiene la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Pero en este caso, no depende de sí. Para anticipar el pase a la serie de los 16 mejores debe vencer al Palmeiras en Brasil y esperar que Sporting Cristal pierda ante Junior en Colombia.

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Con esta combinación de resultados, el Ciclón llegaría a 10 y los peruanos quedarían con 6 cuando solamente restarán 3 por disputar. En un escenario contrario, con el empate o la derrota del Azulgrana en el Allianz Parque, el encuentro más importante será ante los incaicos en la última fecha: el jueves 28 de mayo, a las 19:00, en La Nueva Olla de Asunción.

Copa Libertadores 2026: Los partidos de la fecha 5

Miércoles 20 de mayo

Palmeiras vs. Cerro Porteño: a las 21:30, en el Allianz Parque

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Junior vs. Sporting Cristal: a las 23:00, en el Jaime Morón