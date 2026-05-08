Fabricio Domínguez Huertas y el triunfo de Cerro: “Valió la pena”

Cerro Porteño conquistó un valioso triunfo ante el Junior de Guillermo Paiva. El Ciclón derrotó 1-0 al Tiburón con un golazo de Pablo Vegetti y escaló al segundo lugar de la tabla del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Ariel Holan ocupan puestos de clasificación a octavos a dos fechas para finalizar el cuadro principal.

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“Qué partido. La verdad que un esfuerzo grande de todos. Valió la pena. Queríamos los tres puntos y bueno, nos vamos felices a casa”, analizó Fabricio Domínguez Huertas en la zona mixta del estadio Jaime Morón León. “El viaje largo, acá sabemos que hace mucho calor, pero bueno, como te digo, valió la pena todo el esfuerzo, ahora volver y bueno, a seguir laburando”, añadió.

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Declaraciones de Fabricio Domínguez tras la victoria de Cerro Porteño en Colombia 🎙️#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/wYyFSeZrKb — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 8, 2026

Fabricio Domínguez: “Era hoy, no quedaba otra”

“Es que hoy era esa, no quedaba otra. Sabíamos que no podíamos regalar nada, ni un minuto, teníamos que jugar todo el partido atentos y nada, se vio reflejado en el resultado. (…) Estuvimos muy atentos en todos los detalles, intentamos no dejar jugadores libres, sabíamos que ellos tenían buenos jugadores arriba y nada, no podíamos dejarles espacio ni tiempo”, cerró el charrúa.

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