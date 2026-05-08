Pablo Vegetti: “Sabíamos que era un paso que teníamos que dar para la clasificación”

El plantel de Cerro Porteño retornó al país con la satisfacción del deber cumplido en el plano internacional. Para Vegetti, la victoria 1-0 ante Junior no fue una casualidad, sino el resultado de haber superado condiciones extremas frente a un rival de peso. “Muy importante. Sabíamos que era un paso que teníamos que dar para la clasificación. Si bien el empate para nosotros era también un resultado positivo, ahora dependemos de nosotros para lograr esa clasificación a octavos. Así que fue un triunfo, la verdad que muy trabajado, muy duro; en una cancha difícil, hacía mucho calor. Un campo que estaba pesado, un rival que tiene mucha jerarquía, mucha calidad... pero bueno, supimos superarlo y, gracias a Dios, nos trajimos el triunfo”, explicó el atacante argentino.

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A pesar de la euforia copera, el goleador no esquivó el bulto al ser consultado sobre el rendimiento irregular en el Apertura paraguayo. Con la madurez que lo caracteriza, Vegetti reconoció que el equipo tiene una cuenta pendiente con su hinchada tras quedar fuera de la pelea por el título local prematuramente. “Lamentablemente no se nos dio el campeonato; creo que no estuvimos a la altura. Si bien pasaron cosas que se fueron de nuestras manos, nosotros tampoco —en el momento que teníamos que haber respondido— respondimos. Entonces, creo que el objetivo principal que nos quedaba era meter a Cerro en octavos y hacer una buena Copa Libertadores. Creo que estamos en camino, todavía no lo logramos; y bueno, ahora también queda el torneo, que no lo vamos a dejar de lado para sumar la mayor cantidad de puntos posible”, admitió con firmeza.

¡¡QUÉ GOLAZO HICISTE, PABLO!! VEGETTI LA AGARRÓ EN EL AIRE Y ANOTÓ EL PRIMERO DE CERRO PORTEÑO VS. JUNIOR. ¡TOP!



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Consultado sobre la marcada diferencia entre el nivel en la Libertadores y las sombras en el torneo doméstico, el delantero señaló que los cambios constantes afectaron al grupo, pero que la mentalidad ganadora del club no permite excusas. “Hubo muchos cambios, yo creo, a lo largo de este semestre. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos en deuda; para nosotros fue un dolor muy grande haber quedado, a tres fechas del final, fuera del campeonato, no pelear hasta el final. Pasaron cosas que por ahí no dependían de nosotros, pero también las que dependían de nosotros no las supimos resolver”, reflexionó.

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Finalmente, Vegetti trazó la hoja de ruta para lo que resta del año, subrayando que la exigencia en Barrio Obrero es máxima: “Pero bueno, el fútbol es así: tenemos que pensar en lo que viene, tenemos que pensar en seguir trabajando. El objetivo importante es que tenemos que ganar la Copa, y el torneo, obviamente, que tampoco lo vamos a dejar de lado. Este equipo te exige siempre pelear cosas importantes: sea torneo, sea copa, lo que se juegue. Estábamos en deuda con la gente, con nosotros mismos en el torneo local; y bueno, esto la verdad que es un triunfo que nos da una alegría enorme, una confianza para todo el grupo para seguir trabajando. Y creo que clasificar, y después tener una buena pretemporada, va a ser clave para la segunda parte del año”.