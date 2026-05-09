Enrique Biedermann: “Creo que se va viendo la mano del profe Holan”

Para la dirigencia azulgrana, los destellos del nuevo sistema ya son perceptibles, aunque remarcan que el tiempo de trabajo en cancha fue limitado debido a la seguidilla de compromisos internacionales y locales. “Sí, yo creo que se va viendo la mano del profe Holan. Recién, como veníamos hablando también en este viaje y en el vuelo de regreso, es poco el tiempo de trabajo que ha tenido. Y a medida que va pasando el tiempo y van transcurriendo los partidos —porque básicamente se analiza la cantidad de partidos que venimos jugando en estos últimos meses—, se van a dar cuenta que tuvimos muy poco tiempo para entrenar, prácticamente vamos entrenando a medida que vamos jugando”.

Biedermann señaló que este ritmo de competencia, sumado a la racha de bajas por problemas físicos, ha condicionado la velocidad de la adaptación: “Entonces, creo que eso hace un poco más lento el proceso. Y también está todo el tema de las lesiones que venimos sufriendo. Entonces, creo que se va viendo mejoría. Tenemos un gran plantel, un equipo que se preparó para competir muy fuerte en este semestre. Y bueno, esperamos que en estos últimos dos partidos que nos quedan podamos concretar la clasificación a octavos”.

A pesar de los obstáculos, el optimismo en la directiva es evidente. La confianza reside en la calidad del plantel y en la asimilación progresiva de los conceptos tácticos que busca implementar el estratega argentino. “Yo creo que Cerro es un equipo que va creciendo a medida que pasan los partidos, que va incorporando la idea de juego que tiene el cuerpo técnico que está hace poco tiempo. Y creo que Cerro va a seguir creciendo. Tenemos un plantel como para ir creciendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo, que vayan pasando los partidos, que se vaya incorporando lo que es la filosofía que está transmitiendo el cuerpo técnico del profesor Holan”.

Finalmente, el directivo subrayó que el panorama es alentador de cara a la definición de la temporada: “Y bueno, creo que vamos por un muy buen camino, también se van reincorporando nuestros jugadores que venían lesionados”.