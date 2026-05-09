La situación de Harold Mosquera y Fabricio Domínguez en Cerro Porteño

Mosquera, quien arribó a Barrio Obrero por pedido expreso del entonces técnico Jorge Bava, no pudo tener la regularidad deseada. Biedermann explicó que el extremo colombiano sigue lidiando con problemas físicos que arrastra desde el inicio de la temporada. “Y él está con algunas molestias que viene acarreando de una lesión que tuvo al principio del campeonato y no está logrando recuperarse. Él es jugador de Cerro Porteño, tiene contrato a largo plazo”.

Consultado sobre si el futbolista seguirá formando parte del proyecto para la segunda mitad del año, el directivo fue tajante respecto a su vinculación contractual, aunque dejó una mínima puerta abierta. “Salvo que surja algún tipo de opción de transferencia o algo, él es jugador de Cerro Porteño, entonces nosotros contamos con él para el segundo semestre”.

⚽️🎙️ Enrique Biedermann, Directivo de #CerroPorteño, sobre las situaciones de Harold Santiago Mosquera y Fabricio Domínguez Huertas:



🗣️ “Mosquera es jugador de Cerro. Está con algunas molestias, pero tiene un contrato largo”.



🗣️ “La opción de compra de Domínguez es obligatoria.… pic.twitter.com/3sO7NiNj3Y — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 9, 2026

Fabricio Domínguez: Ejecución de compra obligatoria

Una de las noticias más esperadas por el hincha cerrista es la permanencia de Fabricio Domínguez Huertas. El uruguayo, que aportó desequilibrio, frescura y gran actitud por el sector derecho, tiene asegurada su estancia en el “Ciclón” debido a las condiciones pactadas en su llegada.

Biedermann confirmó que el club hará uso de la opción de compra, cumpliendo con la cláusula de obligatoriedad establecida en el préstamo. “La opción de compra de Fabricio Domínguez Huertas ya es una opción obligatoria. Nosotros estamos muy contentos con el jugador”.

Ante la consulta de si se puede dar como un hecho su continuidad definitiva en la institución, el dirigente reafirmó la postura del club, siempre supeditada a que no aparezca una oferta irrechazable del mercado internacional. “Como te dije, salvo que no haya alguna cuestión de una transferencia al exterior o algo así, él continuaría en Cerro”.