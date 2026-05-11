Ariel Holan: “Con una buena pretemporada vamos a estar mejor preparados”

Tras el empate frente a Guaraní, Ariel Holan volvió a resaltar la entrega de sus dirigidos en medio de una exigente seguidilla de partidos. “Sigo rescatando el esfuerzo de los jugadores al mantenernos competitivos en la Copa. El torneo ya sabíamos de antemano que iba a ser muy complicado por razones que no vienen al caso”, expresó.

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El técnico también se refirió a la situación del arquero Roberto Fernández y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a tener minutos próximamente. “Gatito va a volver a jugar, vamos a ver en qué partidos. Es un arquero de primer nivel. Quedan dos partidos de Copa y uno en el campeonato”, señaló.

Holan además apuntó a la importancia de realizar una buena preparación de cara al próximo semestre. “Con una buena pretemporada vamos a estar mejor preparados para la Copa y el campeonato”, afirmó.

En cuanto a los futbolistas lesionados, explicó que la recuperación de Gastón Giménez demandará más tiempo. “La recuperación de Gastón Giménez es más larga. No creo que pueda jugar antes de que termine el campeonato”, comentó.

Por otra parte, el argentino indicó que Blas Riveros es quien se encuentra más cerca de volver a estar disponible. “Blas Riveros es el que está más cerca de estar disponible en los próximos 15 días”, concluyó.