Polideportivo
15 de mayo de 2026 a la - 21:54

Buen arranque de Paraguay en la final del Circuito Sudamericano de vóley playa en Chile

La dupla olímpica, Michelle Valiente (28 años) y Giuliana Poletti (25) ganaron sus dos partidos en fase grupo y avanzan con pasos firmes en Chile. Fotos de @MATIASESCOB
La dupla olímpica, Michelle Valiente (28 años) y Giuliana Poletti (25) ganaron sus dos partidos en fase grupo y avanzan con pasos firmes en Chile. Fotos de @MATIASESCOB

Las duplas principales de Paraguay no tuvieron problemas para ganar en la primera jornada de la final del Circuito Sudamericano de vóley playa que se desarrolla en las arenas de la playa Cavancha en Iquique, Chile.

Por David Rolón

Paraguay va por todo en la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa que su puso en marcha bien temprano este viernes con 24 duplas provenientes de 10 países y que otorgará cupos para los Juegos Panamericanos de mayores, el próximo año en Lima, Perú.

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La dupla olímpica compuesta por Michelle Valiente y Giuliana Poletti lograron triunfar en sus dos primeros encuentros por el Grupo B, en primer turno derrotaron a las argentinas Morena Marisa Abdala y Agostina Ghigliazza por 2-0 con parciales 21-12 y 21-15 en 37 minutos de partido.

La dupla olímpica Poletti-Valiente con marcha perfecta en Iquique.
La dupla olímpica Poletti-Valiente con marcha perfecta en Iquique.

Posteriormente, Valiente-Poletti vencieron a las venezolanas Darlín Rodríguez y Aidana Ramírez, también por el score de 2-0 parciales de 21-6 y 21-12 en 32 minutos de juego.

En cuanto a la otra dupla femenina paraguaya, Fiorella Núñez y Mayra Pérez, perdieron su primer partido en el Grupo C frente a las locales Alejandra Dubost y Sofía Ohlsson con ajustado marcador de 2-1 parciales de 16-21, 21-14 y 19-17 en una hora con un minuto de partido.

Fiorella Núñez (22 años) y Mayra Pérez (20) se recuperaron en su grupo. Foto: @MATIASESCOB
Fiorella Núñez (22 años) y Mayra Pérez (20) se recuperaron en su grupo. Foto: @MATIASESCOB

La dupla Pérez-Núñez se recuperó y reaccionaron con triunfo en el segundo partido ante las argentinas Brenda Churín y Agnes Michel Tosi por 2-0 (21-12 y 31-16) en 39 minutos de juego.

La rama masculina no se queda atrás

En cuanto a los hombres, la dupla 1 de nuestro país, Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare pasaron sin sobresaltos sus partidos en el Grupo A. En el primer partido se impusieron a los chilenos George Hargreaves Arentsen y José Tomás Brain por doble 21-15 en 33 minutos de partido.

En el segundo partido, el binomio Massare-Melgarejo se llevó otro triunfo ante los peruanos Konrad Linder y Giacomo Falcone también por el score de 2-0 pero con parciales de 21-13 y 21-12 en tan solo 27 minutos de juego.